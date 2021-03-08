Подмосковные спасатели посоветовали жителям не выходить на лед

В Подмосковье замерили среднюю толщину льда на водоемах. Жителям посоветовали не выходить на лед. Об этом рассказали в РИАМО со ссылкой на пресс-службу «Мособлпожспаса».

Сейчас толщина льда на водоемах Московской области варьируется от нуля до 58 сантиметров, а средняя его толщина составляет 31 сантиметр. Замеры проводятся на 62 водоемах региона каждый день.

Спасатели посоветовали не выходить на лед на некоторых водоемах. Среди них: река Лопасня в Чехове; река Ока в Кашире, Серпухове, Коломне, Озерах, Луховицах и Ступине; река Коломенка в Коломне; река Москва в Коломне, Бронницах и Жуковском; река Клязьма в Ногинске и Орехово-Зуеве; река Яуза в Мытищах.

Также спасатели предостерегли от выхода на лед на реках: Вохонка в Павловском Посаде; Гуслица в Егорьевске; Пахра в Подольске; Волга в Дубне; Гнилуша в Домодедове; Нерская, озеро Светлое и озеро Островное в Воскресенске.