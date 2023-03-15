Подмосковье 15 марта 2023, 09:42 Подмосковные спасатели посоветовали рыбакам воздержаться от выхода на лед в оттепель Мособлпожспас

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Спасатели из Подмосковья вновь проверили толщину льда на водоемах региона. Рыбакам напомнили о правилах безопасности и способах самоспасения. Им посоветовали не выходить на лед во время оттепели.

Замначальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин рассказал, что из-за потепления рыбакам важно быть особо внимательными при выходе на лед.

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«Из-за температурных качелей, структура ледовой поверхности большинства водоемов имеет рыхлую, игольчатую структуру, к тому же днем под действием солнечной радиации появляются талые воды, которые подтачивают лед», — отметил он.

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Игорь Сорокин добавил, что рыбаков призвали избегать участков льда серого и матово-белого цвета с желтым оттенков. Как правило, покрытие тоньше в местах быстрого течения и вблизи растительности.

«Рыбакам, не желающим еще закрывать сезон зимней рыбалки, следует быть максимально сконцентрированными, осторожными и соблюдать меры безопасности при выходе на лед», — добавил он.

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