Подмосковье 29 марта 2023, 12:13 Подмосковные спасатели порекомендовали не выходить на покрытые льдом водоемы весной ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья об опасности весеннего льда. Спасатели измерили толщину сохранившегося ледового покрытия на водоемах и провели профилактические беседы с любителями рыбалки и молодежью, проводящей досуг у водоемов.

«С каждым днем лед все больше истончается под действием солнца, тепла и осадков. Еще более разрушительное действие на него оказывает течение воды в реках, которое усиливается в весенний период. Водные потоки подтачивают лед снизу, в результате чего ледовый панцирь становится все более тонким, пористым и слабым», — отметил первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин.

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Он подчеркнул, что передвигаться по такой поверхности небезопасно для здоровья и жизни. Кроме того, многие водоемы расположены в парках, где дети часто гуляют без сопровождения взрослых, а в городе прочность льда водоемов слабеет намного раньше. В целях предупреждения несчастных случаев сотрудники «Мособлпожспаса» раздали жителям памятки с информацией об опасностях льда в весенний период и правилах поведения на нем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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