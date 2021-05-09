Подмосковные спасатели помогли застрявшей в яме беременной корове

В городском округе Павловский Посад спасатели освободили беременную корову, застрявшую в яме. Случай произошел в деревне Субботино. Помощь потребовалась работникам фермы, которые и вызвали их на помощь.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Технику для спасения к этому месту подогнать не было возможным, нам пришлось вместе с работниками фермы, с помощью пожарных рукавов обвязать корову, и, стараясь не причинить ей вреда, потихоньку вытаскивать из ямы», — сообщил агентству старший смены Михаил Лыков.

Он сообщил, что вынимали полутонную буренку из ямы около часа. После освобождения счастливый хозяин передал корову на осмотр ветеринару.

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