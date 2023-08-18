Подмосковье 18 августа 2023, 05:00 Подмосковные спасатели помогли выбраться из лесов трем заблудившимся грибникам за сутки ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспас» вывели из лесных массивов Подмосковья трех заблудившихся грибников за сутки. Инциденты произошли в Ступине и Клину.

По словам заместителя начальника 313-й пожарно-спасательной части Юрия Терентьева, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась за помощью пожилая семейная пара. Супруги увлеклись сбором грибов и заблудились в лесной чаще вблизи деревни Жестоки городского округа Клин.

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«Прибывшие в район поиска работники противопожарно-спасательной службы совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ и сотрудниками аварийно-спасательного отряда „КлинСпас“ связались с грибниками по телефону и, определив их примерное местонахождение с помощью технологии геопозиционирования, начали прочесывать лес, работая на отклик», — отметил Терентьев.

Он добавил, что мужчину и женщину удалось найти спустя несколько часов. В помощи медиков они не нуждались.

Глава караула 280-й пожарно-спасательной части Александр Рощин рассказал, что аналогичный случай произошел в районе деревни Кочкарево Ступинского округа. За помощью к спасателям обратился 69-летний местный житель.

«Оперативно прибыв на место вызова, дежурная смена определила примерное местонахождение пенсионера и приступила к поискам. Спасатели подавали звуковые сигналы с помощью громкоговорящего устройства автомобиля, стучали палкой по дереву, кричали, а затем слушали — не ответит ли заблудившийся», — отметил Рощин.

Он уточнил, что на поиски заблудившегося работники потратили около часа. Грибник поблагодарил спасателей за своевременную помощь и профессионализм.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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