Подмосковье 05 апреля 2024, 17:26 Подмосковные спасатели помогли вернуть домой страдающую деменцией пенсионерку ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» совместно с представителями «АСГ ЧеховСпас», ДПСО «ЛизаАлерт» и добровольного объединения «Русская Община» нашли пенсионерку, страдающую деменцией. Ранее 84-летняя пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении. Инцидент произошел в деревне Крюково в Ступине.

Обеспокоенные родственники позвонили в Систему-112 и сообщили о пропаже женщины. Телефона с собой у пенсионерки не было.

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«Оперативно прибыв в район поиска, спасатели организовали обход и обследование частного сектора близлежащих деревень и СНТ. В результате поиска женщина была найдена на соседнем участке», — отметил заместитель начальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.

Спасатели оказали женщине психологическую помощь и доставили ее домой.

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