22 марта 2023, 16:52
Подмосковные спасатели помогли транспортировать 10-летнего пациента с диабетом на вертолете
Сотрудники 259-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» обеспечили посадку и вылет санитарного вертолета. Медики центра катастроф Московской области транспортировали 10-летнего мальчика с диабетом.
Маленький пациент обратился за помощью в городе Озеры в Коломне.
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«Ребенка с диагнозом диабет из Московского областного центра охраны материнства и детства города Люберцы доставили на вертолете в Ногинск. Затем маленького пациента на машине скорой помощи переправили в реабилитационный центр, расположенный в городском округе Лосино-Петровский», — сообщил начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев.
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Вертолетная площадка находится в черте города. Она существует уже седьмой год и регулярно используется санавиацией Москвы и Московской области для транспортировки тяжелобольных пациентов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году больницы Подмосковья получат 39 новых машин неотложной помощи.
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