Подмосковье 30 ноября 2023, 17:24 Подмосковные спасатели помогли потерявшему сознание рыбаку в Рузе ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники пожарно-спасательной части № 265 «Мособлпожспас» помогли потерявшему сознание 66-летнему рыбаку в Рузе. Случай произошел 29 ноября на льду Озернинского водохранилища вблизи деревни Нововолково.

Как рассказали в службе, мужчина почувствовал себя нехорошо во время рыбной ловли и потерял сознание. Очевидцы позвонили спасателям и перенесли пострадавшего к местной церкви.

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Как рассказал заместитель начальника части Владимир Старостин, по прибытии спасателей мужчина уже пришел в себя.

«Неравнодушные граждане еще на льду оказали рыболову первую помощь: сделали искусственное дыхание и массаж сердца. Спасатели укрыли пострадавшего термоодеялом и отнесли его в теплое помещение, находящееся рядом с церковью. Специалисты контролировали состояние рыбака до приезда скорой. С подозрением на сердечный приступ пациента доставили в больницу», — рассказал он.

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