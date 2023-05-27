Подмосковье 27 мая 2023, 10:39 Подмосковные спасатели помогли кошке выбраться из вентиляционной шахты в Ногинске ГКУ МО «Мособолпожспас»

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Работники 259-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили провалившуюся кошку из вентиляционной шахты. Инцидент произошел 26 мая в девятиэтажном доме Ногинска Богородского городского округа.

По словам начальника подразделения Сергея Сергеева рассказал, хозяйка животного в единую службу экстренной помощи «Система-112». Жительница Ногинска рассказала, что ее годовалая кошка по кличке Киса, которую хозяева подобрали на улице, является очень любопытной и активной.

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Запрыгнув на холодильник, питомица забралась на шкаф кухонного гарнитура, где заметила незакрытое отверстие вентиляционной шахты. Внутри кошка не удержалась и провалилась вниз. Животное пролетело расстояние с девятого до седьмого этажа, где ей удалось зацепиться за небольшую перегородку шахты.

«Чтобы кошка не провалилась дальше в глубь шахты, спасатели опустили вниз привязанную к веревке сумку и при помощи нее заткнули отверстие рядом с животным. Затем они сделали петлю на толстой альпинистской веревке, опустили веревку в шахту, аккуратно накинули петлю на кошку и вытащили её на поверхность, не причиняя животному ни малейшего вреда. Вся спасательная операция заняла не более десяти минут», — добавил Сергеев.

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