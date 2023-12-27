Подмосковье 27 декабря 2023, 17:42 Подмосковные спасатели получили награды к профессиональному празднику ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню спасателя, прошли в территориальных управлениях «Мособлпожспаса» 27 декабря. Отличившиеся за год работники получили награды.

В профессиональный праздник спасатели принимали поздравления от руководителей своих территориальных управлений, представителей администраций и общественной организации «Российский союз спасателей». Специалистов поблагодарили за каждодневный самоотверженный труд и преданность делу.

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«На счету у наших мужественных спасателей и пожарных, которые первыми приходят на помощь оказавшимся в беде, — сотни человеческих жизней. За самоотверженность, высокий профессионализм и верность долгу лучшие специалисты региональной противопожарно-спасательной службы получили награды», — рассказал заместитель начальника «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

Звание «Заслуженный спасатель Московской области» присвоили 12 работникам службы. Еще пятеро огнеборцев удостоились звания «Заслуженный пожарный Московской области». Более 30 человек отметили ведомственными наградами МЧС России, в том числе медалями «За разминирование», «За подводные работы» и «За безупречную службу». 26 работников получили нагрудные знаки МЧС России.

В Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он поздравил сотрудников и ветеранов МЧС, а вместе с ними — своего отца.

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