Подмосковье 20 апреля 2023, 22:29 Подмосковные спасатели отработали действия во время пожаров на торфяниках МОС АВС

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В апреле сотрудники оперативных подразделений аварийно-восстановительной службы Московской области продолжили отрабатывать действия в случаях пожаров на торфяниках. Нештатный противопожарный отряд состоит из 126 человек, в нем имеется вся необходимая техника.

«Всего специалистами МОС АВС будут проверены 126 единиц специальной водоподвозящей техники из 48 муниципалитетов региона. Подведение итогов учений пройдет 27 апреля, вместе с проведением учений по тематике пожароопасного периода в Клинском городском округе», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Учения также проводят перед майскими праздниками.

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