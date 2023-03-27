27 марта 2023, 19:13
Подмосковные спасатели освободили застрявший в игрушке палец 4-летнего мальчика
Спасатели 315-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили палец четырехлетнего мальчика в Королеве. Ребенок засунул его в игрушечный пистолет.
О происшествии сообщила мать мальчика. Она рассказала, что во время игры сын просунул палец в отсек для пулек и нажал на курок, в результате чего механизм зажал конечность, как в тисках.
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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы успокоили ребенка, переключая его внимание разными вопросами, после чего оперативно разобрали пластиковую игрушку, освободив палец любопытного малыша», — заключил начальник части Игорь Терпугов.
Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Медпомощь ему не понадобилась.
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Спасатели
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