Подмосковье 20 июня 2023, 10:20 Подмосковные спасатели объяснили различия между пляжем и зоной отдыха ГКУ МО "Мособлпожспас"

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С наступлением теплой погоды многие жители Подмосковья начали отдыхать у водоемов. Работники «Мособлпожспаса» напоминают, что при выборе места для проведения досуга, следует обращать внимание на то, является ли побережье пляжем или просто зоной отдыха.

«Пляж — это пригодная, удобная и безопасная для отдыха и купания территория, где дежурят спасатели, дно водоема здесь обследовано водолазами, а вода проверена на отсутствие болезнетворной микрофлоры», — отметил заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин

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По его словам, зачастую людей вводят в заблуждение лежаки и кабинки для переодевания. Если они есть, еще не значит, что можно купаться. Следует обращать внимание на знак. Если есть знак, запрещающий купание, значит этого делать точно нельзя.

Спасатели регулярно проводят профилактические рейды в местах несанкционированного купания и напоминают отдыхающим о правилах поведения на водоемах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал поддерживать чистоту около водоемов Подмосковья.

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