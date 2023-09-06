Подмосковье 06 сентября 2023, 13:41 Подмосковные спасатели обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны за двое суток ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Во вторник и среду взрывотехники «Мособлпожспас» уничтожили еще три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, найденных в Подмосковье. На этот раз снаряды обнаружили в Одинцове и Королеве.

Главный эксперт ПСО-2 Александр Михайлин рассказал, что боеприпасы нашли местные жители. Во вторник взрывотехники побывали в лесу возле деревни Труфановка Одинцовского округа, где обнаружили две ручные гранаты. В среду выехали в садовое товарищество «Энергия-1» городского округа Королев — там нашли артиллерийский снаряд.

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Все боеприпасы, сохранившиеся в земле со времен Великой Отечественной войны, в специальном контейнере вывезли на полигон и там обезвредили.

За три летних месяца взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили 454 боеприпаса.