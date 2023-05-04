04 мая 2023, 11:46
Подмосковные спасатели обезвредили четыре боеприпаса времен ВОВ
Сотрудники «Мособлпожспас» обезвредили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны за сутки. Их обнаружили на территории Подмосковья.
Замначальника отдела Денис Совенков рассказал, что взрывоопасные предметы нашли жители при проведении земляных работ в Клину и Солнечногорске.
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«Боеприпас, обнаруженный в деревне Жуково городского округа Клин, прибывшие на место взрывотехники идентифицировали как 81-миллиметровую минометную мину времен войны. Специалисты перевезли боеприпас на полигон в специальном контейнере и обезвредили, соблюдая технику безопасности», — сказал он.
Еще три снаряда обезвредили в Солнечногорске. Это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд в районе деревни Климово, такая же находка была обнаружена у деревни Горки.
«А рядом с деревней Малые Снопы был найден взрывоопасный предмет, который представлял собой 82-миллиметровую минометную мину. Взрывотехники транспортировали боеприпасы на безопасное расстояние от населенных пунктов, где обезвредили их, согласно инструкции», — поделился он.
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Спасатели
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