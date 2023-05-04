Подмосковье 04 мая 2023, 11:46 Подмосковные спасатели обезвредили четыре боеприпаса времен ВОВ ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспас» обезвредили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны за сутки. Их обнаружили на территории Подмосковья.

Замначальника отдела Денис Совенков рассказал, что взрывоопасные предметы нашли жители при проведении земляных работ в Клину и Солнечногорске.

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«Боеприпас, обнаруженный в деревне Жуково городского округа Клин, прибывшие на место взрывотехники идентифицировали как 81-миллиметровую минометную мину времен войны. Специалисты перевезли боеприпас на полигон в специальном контейнере и обезвредили, соблюдая технику безопасности», — сказал он.

Еще три снаряда обезвредили в Солнечногорске. Это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд в районе деревни Климово, такая же находка была обнаружена у деревни Горки.

«А рядом с деревней Малые Снопы был найден взрывоопасный предмет, который представлял собой 82-миллиметровую минометную мину. Взрывотехники транспортировали боеприпасы на безопасное расстояние от населенных пунктов, где обезвредили их, согласно инструкции», — поделился он.

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