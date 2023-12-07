Подмосковье 07 декабря 2023, 10:27 Подмосковные спасатели обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Кашире ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Кашире. Его обнаружили на территории предприятия «Каширский МПК».

Как рассказал заместитель начальника ПСО-2 Денис Совенков, в Систему-112 позвонил сотрудник администрации предприятия. Он сообщил, что на территории обнаружили взрывоопасный предмет.

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«Прибыв на место вызова, взрывотехники установили, что эта находка является ручной гранатой РГД-33. Специалисты региональной противопожарно-спасательной службы вывезли боеприпас с территории предприятия и обезвредили, соблюдая требования безопасности», — сказал он.

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