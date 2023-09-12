Подмосковье 12 сентября 2023, 12:59 Подмосковные спасатели обеспечили пожарную безопасность на избирательных участках в дни выборов ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в обеспечении пожарной безопасности на избирательных участках Подмосковья в дни выборов. Заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин отметил, что в это время все подразделения перевели в режим повышенной готовности.

«Перед выборами огнеборцы организовали профилактическую работу с ответственными и должностными лицами объектов, где находились избирательные участки, а также провели противопожарные инструктажи, практические занятия и тренировки по эвакуации в зданиях с массовым пребыванием людей», — прокомментировал Сорокин.

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Перед выборами работники «Мособлпожспаса» проверили на избирательных участках состояние эвакуационных выходов, наличие сигнализации и первичных средств пожаротушения.

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