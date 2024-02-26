Подмосковье 26 февраля 2024, 12:47 Подмосковные спасатели обеспечили безопасность на марафоне «Лыжня в Лавру» ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Ежегодный марафон «Лыжня в Лавру — 2024» прошел в Подмосковье 23 февраля. За безопасностью мероприятия следили работники Мособлпожспаса.

«В этом году на лыжную трассу мероприятия вышли более шестисот лыжников со всей России, среди которых были как взрослые, так и дети», — отметил заместитель начальника части Анатолий Азимов.

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Также спасатели провели с участниками марафона профилактические беседы: напомнили требования пожарной безопасности, а также правила безопасного поведения в быту, на природе и в местах массового отдыха.

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