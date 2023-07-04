Подмосковье 04 июля 2023, 10:39 Подмосковные спасатели назвали главные ошибки во время отдыха у воды ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы назвали главные ошибки при купании, которые часто приводят к трагедиям. Опасные нарушения перечислил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.

Одна из распространенных причин несчастных случаев на воде — это плавание в необорудованных местах. Еще одна грубая ошибка — это купание после алкоголя. Отдых на воде также может обернуться бедой при плохом самочувствии и длительном нахождении под палящим солнцем.

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Спасатели рекомендуют и взрослым, и детям соблюдать правила безопасного поведения, чтобы летний отдых принес только положительные эмоции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил начальнику Главного управления МЧС по Московской области оказать поддержку семье пожарного, который героически погиб в Королеве. Спасая жизнь человека на горящем балконе, 26-летний командир отделения пожарно-спасательной части № 80 Рустам Накибов сорвался вниз.