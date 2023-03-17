Подмосковье 17 марта 2023, 09:59 Подмосковные спасатели назвали 17 водоемов с опасной толщиной льда

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Спасатели из Подмосковья провели рейды на 53 водоемах региона. Они проверили толщину льда и выявили 17 опасных объектов.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин рассказал, что сейчас среднесуточная температура воздуха в области стремится к положительным значениям, поэтому лед начинает разрушаться и таять.

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«На многих водных объектах толщина льда еще достаточно безопасная, но рыбакам всегда нужно быть готовым к любым нештатным ситуациям и обязательно иметь при себе средства спасения. А в идеале, конечно, на рыболове должен быть спасательный жилет», — сказал он.

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Игорь Сорокин добавил, что угроза провалиться особенно высока на 17 водоемах. Это реки Яуза в Мытищах, Гнилуша в Домодедове, Клязьма в Орехово-Зуеве, Вохонка в Павловском Посаде, Городиловка в Ступине, Отра в Раменском, Пахра в Подольске, Пехорка в Балашихе, Нахабинка в Красногорске, озеро Бельское в Бронницах.

«Совсем нет льда или его толщина минимальна на Москве-реке в Можайске, Коломне и Бронницах, на Клязьме в Богородском городского округе, на Лопасне в Чехове, на Волге в Дубне и на реке Ольховке в Раменском», — добавил он.

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