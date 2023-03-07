Подмосковье 07 марта 2023, 10:40 Подмосковные спасатели назвали 14 водоемов с опасной для выхода толщиной льда

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Сотрудники «Мособлпожспас» проверили лед на 53 водоемах Подмосковья. Его поверхность на 14 из них может быть опасна для выхода.

Первый заместитель начальника службы Анатолий Плевако рассказал, что для патрулирования задействовали свыше 160 человек и 53 единицы техники. В ходе рейдов выявили водоемы, выход на лед которых может быть опасен — толщина покрытия на них не достигает семи сантиметров. Это реки Яуза в Мытищах, Вохонка в Павловском Посаде, Гнилушка в Домодедове, Ольховка в Раменском, Волга в Дубне, Москва-река в Бронницах, Коломне и Можайске, а также Клязьма в Богородском округе.

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Меньше восьми сантиметров толщина льда на реках Лопасня в Чехове и Клязьма в Орехово-Зуеве. На Нахабинке в Красногорске покрытие колеблется от нуля до 18 сантиметров, а на Пахре в Подольске — от нуля до 15 сантиметров. Неравномерная поверхность также на Пехорке в Балашихе.

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Анатолий Плевако добавил, что толщина — не единственный показатель безопасности льда. У него также должна быть равномерная текстура.

«Большинство водных объектов именно по этой причине нельзя назвать безопасными. Ледовое покрытие на них похоже на слоеный пирог из льда, снега и воды. Это тот самый лед, который не станет трещать, предупреждая об опасности, а в один момент просто проломится под ногами», — отметил он.

Рыбакам посоветовали быть осторожными и всегда иметь при себе средства спасения.

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