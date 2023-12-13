Подмосковье 13 декабря 2023, 15:30 Подмосковные спасатели нашли заблудившегося в лесу в Сергиевом Посаде мужчину ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» спасли 17-летнего юношу, который заблудился в Сергиевом Посаде. Он блуждал по лесу несколько часов.

Молодой человек возвращался домой от подруги из деревни Золотилово в поселок Мостовик. Он решил сократить путь через лес и заблудился. После этого мужчина позвонил спасателям.

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Сотрудники ведомства прибыли в зону поиска и держали с мужчиной связь по телефону.

«Юноша был не местный и не мог объяснить, где находится. Ситуация осложнилась тем, что его мобильный быстро разрядился на морозе и выключился. Работники противопожарно-спасательной службы, преодолевая сугробы, прочесали лес и подали звуковые сигналы, работая на отклик», — рассказал замначальника части Сергей Шумов.

Спустя полчаса поисков спасатели нашли заблудившегося. Помощь медиков ему не понадобилась.

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