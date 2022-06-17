Подмосковные спасатели нашли потерявшихся в лесу двух девочек-подростков

Спасатели 250-й пожарно-спасательной части 16 июня нашли и вывели из леса двух несовершеннолетних девочек.

Дети заблудились во время прогулки в районе озера Горбатое поселка Озерецкий Орехово-Зуевского городского округа.

Начальник территориального управления № 7 Владимир Ермаков рассказал, что девочки приехали на отдых составе туристической группы из нескольких семей.

«В группе было восемь взрослых и семь детей. Пока взрослые устанавливали палатки, две девочки, 16 и 17 лет, пошли погулять и заблудись», — сообщил Ермаков.

На вызов, поступивший в 22.30 с телефона экстренных оперативных служб «112», спасатели отреагировали оперативно.

Источник фото: телеканал «360»

«На место на аварийно-спасательном автомобиле выехала дежурная смена спасателей во главе со старшим смены Николаем Быстровым. В ходе поисково-спасательной операции спасатели пытались связаться с девочками по телефону, но из-за плохого сигнала сети сделать это было непросто. Когда наконец удалось установить связь, девочки рассказали, что вышли на бетонную дорогу. Спасатели попросили их оставаться на месте и направились в их сторону. Вскоре им удалось обнаружить детей целыми и невредимыми. Поисково-спасательная операция длилась меньше часа. Спасатели отвезли девочек в туристический лагерь и передали родителям», — рассказал Владимир Ермаков.

С начала года спасатели подмосковной противопожарно-спасательной службы нашли и вывели из леса 58 человек.