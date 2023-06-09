Подмосковье 09 июня 2023, 10:09 Подмосковные спасатели напомнили жителям СНТ правила пожарной безопасности Галина Ремезова

Читать 360tv в

Спасатели из Подмосковья провели встречи с жителями садоводческих товариществ и деревень, граничащих с лесными участками. Им рассказали о правилах пожарной безопасности.

С наступлением тепла многие жители Подмосковья перебираются жить в деревню или на дачу. В это время особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности. Как рассказал первый заместитель начальника «Мособлпожспас» Анатолий Плевако, спасательные службы регулярно проводят рейды и уделяют особое внимание СНТ и населенным пунктам, граничащем с лесом.

Реклама

По его словам, нарушение требований пожарной безопасности может привести к распространению огня не только по всей деревне, но и в лесу. Поэтому важно не сжигать мусор и разводить огонь только с соблюдением всех необходимых правил.

«Открытый огонь можно разводить, если до любой постройки не менее 15 метров, а сжигать мусор открытым способом можно в яме или котловане глубиной не менее 30 сантиметров, при этом диаметр углубления должен быть менее метра. Мангал же или шашлычницу можно ставить уже в пяти метрах от дома», — сказал он.

Зона вокруг мангала должна быть не менее двух метров и без горючих материалов. Разводить огонь следует в безветренную погоду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».