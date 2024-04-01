Подмосковье 01 апреля 2024, 13:38 Подмосковные спасатели напомнили жителям правила пожарной безопасности в быту ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические беседы на тему пожарной безопасности в быту. Спасатели пообщались с жителями Зарайска, Каширы, Серебряных Прудов, Серпухова, Ступина и Чехова.

Населению рассказали о самых частых причинах возникновения возгорания, а также объяснили, как избежать пожара в доме.

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«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили гражданам, что возгорания чаще всего появляются из-за нарушения требований пожарной безопасности и правил эксплуатаций электроприборов, газовых плит и печей», — отметил заместитель начальника теруправления № 13 Дмитрий Чебочкин.

Спасатели напомнили, что необходимо постоянно следить за состоянием выключателей, розеток и электропроводки в доме и квартире. Помимо этого, при выходе из дома даже на несколько минут следует выключать электронагревательные и газовые приборы.

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