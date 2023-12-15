15 декабря 2023, 12:13
Подмосковные спасатели напомнили жителям правила безопасности на водоемах зимой
Сотрудники «Мособлпожспас» провели рейды на замерзших водоемах Егорьевска. Они рассказали любителям зимнего отдыха правила безопасности на льду.
По словам начальника части Михаила Михайлова, частыми причинами происшествий становится пренебрежение мерами безопасности, а также посещение водоемов в нетрезвом состоянии.
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Жителям рекомендовали отказаться от употребления спиртных напитков во время рыбалки, а также не выходить на лед молочно-мутного или серого цвета.
«Выпавший снег замаскировал все трещины и просверленные рыболовами лунки, потому необходимо соблюдать осторожность и при внушительной толщине ледового панциря. Кроме того, снежный покров перекрыл доступ холода ко льду, и вода подтачивает его снизу, в результате чего может образоваться полынья там, где вчера люди передвигались без опаски», — отметил Михайлов.
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Спасатели
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