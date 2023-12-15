Подмосковье 15 декабря 2023, 12:13 Подмосковные спасатели напомнили жителям правила безопасности на водоемах зимой ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Сотрудники «Мособлпожспас» провели рейды на замерзших водоемах Егорьевска. Они рассказали любителям зимнего отдыха правила безопасности на льду.

По словам начальника части Михаила Михайлова, частыми причинами происшествий становится пренебрежение мерами безопасности, а также посещение водоемов в нетрезвом состоянии.

Реклама

Жителям рекомендовали отказаться от употребления спиртных напитков во время рыбалки, а также не выходить на лед молочно-мутного или серого цвета.

«Выпавший снег замаскировал все трещины и просверленные рыболовами лунки, потому необходимо соблюдать осторожность и при внушительной толщине ледового панциря. Кроме того, снежный покров перекрыл доступ холода ко льду, и вода подтачивает его снизу, в результате чего может образоваться полынья там, где вчера люди передвигались без опаски», — отметил Михайлов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».