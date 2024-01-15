Подмосковье 15 января 2024, 09:55 Подмосковные спасатели напомнили жителям правила безопасной рыбалки во время морозов Главное управление МЧС России по Московской области

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Инспекторы Подмосковного МЧС и «Мособлпожспас» проводят рейды на водоемах региона. На них жителям напоминают правила безопасности во время зимнего отдыха.

Как рассказали в «Мособлпожспасе», спасатели замеряют толщину льда и рассказывают рыбакам, как вести себя в сильный мороз. Первый заместитель начальника службы Анатолий Плевако объяснил, что важно брать с собой отапливаемые палатки, в которых нужно время от времени открывать двери или окна для проветривания. Горелки запрещено оставлять без присмотра.

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«Кроме того, работники подразделений напомнили гражданам о том, что из-за температурных перепадов на ледяном покрове образуются опасные трещины и есть риск оказаться в полынье. Спасатели рекомендовали рыбакам не забывать о правилах безопасного поведения на ледовой поверхности даже в сильные морозы и напомнили телефоны экстренных служб», — сказал Анатолий Плевако.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о решениях по проблемным точкам с отоплением. Решения приняли уже по всем самым волнующим местам.

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