29 ноября 2023, 13:37
Подмосковные спасатели напомнили жителям об опасности катания со стихийных снежных горок
Сотрудники территориального управления № 13 «Мособлпожспас» провели рейды в местах стихийных горок в Подмосковье. Жителям напомнили об опасности катания с них.
Как рассказал заместитель начальника управления Александр Голяк, во время рейдов особое внимание уделили опасным склонам, чтобы предотвратить несчастные случаи.
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«Работники противопожарно-спасательной службы напомнили жителям региона, что кататься на необорудованных ледяных горках очень опасно, так как на скорости очень сложно затормозить и возникает вероятность получить травмы из-за препятствия, угодить в яму или выехать на проезжую часть», — сказал он.
Кроме того, спасатели проверили наличие запрещающих табличек и ограждения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал недавний снегопад самым мощным за последние 40 лет. В связи с этим все дорожные службы перешли в усиленный режим.
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