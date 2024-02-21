Подмосковье 21 февраля 2024, 12:05 Подмосковные спасатели напомнили рыбакам в Коломне правила безопасности на водоемах ГКУ МО «Мособлпожспас»

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Работники «Мособлпожспаса» провели патрулирование на замерзших водоемах в Коломне. Они напомнили рыбакам правила безопасности, а также рассказали о средствах самоспасения.

«Во время профилактических бесед работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали любителям подледного лова иметь при себе средства для спасения и самоспасения. Специалисты посоветовали гражданам взять с собой веревку или шнур с петлей на одном конце и грузом на другой, чтобы вытащить человека из полыньи», — отметил начальник ПСЧ-206 Василий Маншилин.

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Рыбакам рекомендуют иметь при себе спасательный жилет, который позволит не уйти под воду. Также можно воспользоваться «спасалками» — длинными штырями, связанными веревкой.

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