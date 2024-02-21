21 февраля 2024, 12:05
Подмосковные спасатели напомнили рыбакам в Коломне правила безопасности на водоемах
Работники «Мособлпожспаса» провели патрулирование на замерзших водоемах в Коломне. Они напомнили рыбакам правила безопасности, а также рассказали о средствах самоспасения.
«Во время профилактических бесед работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали любителям подледного лова иметь при себе средства для спасения и самоспасения. Специалисты посоветовали гражданам взять с собой веревку или шнур с петлей на одном конце и грузом на другой, чтобы вытащить человека из полыньи», — отметил начальник ПСЧ-206 Василий Маншилин.
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Рыбакам рекомендуют иметь при себе спасательный жилет, который позволит не уйти под воду. Также можно воспользоваться «спасалками» — длинными штырями, связанными веревкой.
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Спасатели
Коломна
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