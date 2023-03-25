Подмосковье 25 марта 2023, 12:28 Подмосковные спасатели напомнили рыбакам об опасности выхода на лед Галина Ремезова

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Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды по подмосковным водоемам. Они напомнили рыбакам об опасности ловли на льду в период оттепели.

«С наступлением тепла ледовая поверхность водоемов начала интенсивно таять. Где-то этот процесс проходит быстрее, а где-то медленнее. Скорость таяния зависит и от наличия течения в водоемах, от погодных условий, от работы гидротехнических сооружений», — сообщил замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.

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По его словам, также очень быстро лед тает в местах стремнин, впадения ручьев, под мостами и у болотистых берегов. Во время рейдов спасатели настойчиво рекомендуют рыбакам соблюдать меры безопасности при выходе на лед и здраво оценивать риски.

«Мы живем не на Севере, где максимально низкие температуры и лед промерзает до двух метров в толщину и, само собой, является безопасным. В Московской области ледовая обстановка совсем другая», — пояснил Щетинин.

В одной части региона толщина льда водоемов может быть шесть сантиметров, а в другой — 30. Даже на одном водоеме разные участки имеют разную толщину и часто варьируются с существенным разрывом.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что большую часть подвалов Подмосковья, в которых часто и регулярно возникают подтопления, приведут в порядок к 15 сентября.

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