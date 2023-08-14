Подмосковье 14 августа 2023, 14:56 Подмосковные спасатели напомнили правила отдыха с детьми у водоемов ГКУ МО "Мособлпожспас

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Подмосковные спасатели попросили взрослых не оставлять детей без присмотра во время отдыха у водоемов. Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Прокопюк напомнил о специфике отдыха у воды. По его словам, отправляясь купаться, нужно уметь хорошо плавать, а также быть уверенным в собственных силах и в хорошей реакции, чтобы оказать помощь в непредвиденной ситуации.

«Если вы не уверены в себе, но купаться очень хочется, позовите вместе с собой для подстраховки знакомых, умеющих хорошо плавать. И не отдаляйтесь далеко от берега, оставайтесь все время на виду, чтобы в случае необходимости вам могли быстро прийти на помощь», — сказал Прокопюк.

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Заместитель начальника госучреждения попросил во время отдыха у воды особое внимание уделять детям, так как они являются самой уязвимой категорией отдыхающих. Для купания следует выбирать неглубокое место с пологим и чистым дном, а перед этим ребятам следует рассказать правила поведения на воде.