Подмосковье 04 августа 2023, 13:41 Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности на водоемах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности во время купания в реках и озерах. В предстоящие выходные синоптики прогнозируют жаркую погоду, многие жители и гости региона захотят провести время на водоемах.

По словам начальника управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Андрея Калгина, при заходе в холодную воду человек ощущает резкий перепад температур, что может негативно сказаться на здоровье.

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«Молодой здоровый организм, скорее всего, легко справится с таким эффектом, а вот люди в возрасте и страдающие хроническими заболеваниями могут сильно пострадать. Отправляясь плавать, нужно быть уверенным в своем самочувствии», — отметил Калгин.

Также он подчеркнул, что для купания в водоемах необходимо иметь навыки плавания. Большинство рек и озер в Подмосковье имеют неровный рельеф дна с впадинами и рытвинами, уйти в подводную яму можно даже у берега.

«Не умеющим плавать на таких водоемах вообще делать нечего. Хорошим пловцам и любителям заплывов на большие расстояния важно уметь грамотно рассчитывать собственные силы. Важно помнить, что вода — это не естественная для человека среда обитания, поэтому, взаимодействуя с ней, нужно сохранять бдительность», — добавил начальник управления организации спасательных работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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