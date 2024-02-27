Подмосковье 27 февраля 2024, 13:52 Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности на водоемах во время оттепели Главное управление МЧС России по Московской области

Читать 360tv в

Инспекторы МЧС и сотрудники «Мособлпожспас» провели рейды на подмосковных водоемах. Они напомнили жителям об опасности выхода на лед в период оттепели.

Как рассказали в МЧС, рейды направлены на предотвращение несчастных случаев. В ходе патрулирований спасатели пообщались с рыбаками и отдыхающими и напомнили правила безопасности. Они особенно важны из-за скорого наступления тепла.

Реклама

«В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Подмосковье днем плюсовую температуру воздуха, а значит повышается опасность для граждан, которые предпочитают проводить свой досуг на льду водоемов. Рыбакам и любителям активного отдыха желательно исключить возможность посещения водных объектов, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций. Лед в эти дни начнет интенсивно таять, поэтому риск провалиться существенно увеличивается», — отметили ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».