Подмосковье 13 марта 2024, 11:48 Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности на водоемах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспас» напомнили жителям о правилах безопасности на водоемах в период оттепели. Особое внимание уделили рыбакам и детям.

Спасатели провели рейды на водоемах 12 марта. Они напомнили отдыхающим правила безопаности. По словам замглавы ведомства Игоря Сорокина, такие беседы помогают предотвратить несчастные случаи.

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«Характерные для ранней весны погодные условия — ночные заморозки, сменяющиеся дневными оттепелями, накладывают свой отпечаток на структуру ледовой поверхности на водоемах. Он стал рыхлым, пористым, непрочным. И даже там, где толщина его пока еще достаточно внушительная — а это, в основном, на крупных реках и водохранилищах — рыбакам нельзя терять бдительности. Никто не может сказать точно, какой из участков льда их выдержит, а какой провалится под их ногами», — сказал он.

Сорокин добавил, что важно предупредить детей об опасности выхода на лед весной.

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