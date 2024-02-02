Подмосковье 02 февраля 2024, 13:46 Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности на снежных горках ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили жителям о соблюдении правил безопасности во время катания со снежных горок. Во время такого досуга важно не терять бдительность, чтобы избежать несчастных случаев.

Как рассказал заместитель начальника службы Игорь Сорокин, спасатели часто проводят патрулирования в местах катания с горок. Там устанавливают предупреждающие таблички и ограждения, а жителям напоминают правила безопасности.

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«Работники противопожарно-спасательной службы посоветовали гражданам избегать ледяных съездов, которые выходят на железнодорожные пути, замерзшие водоемы и оживленные дороги, где в любой момент человек может попасть под колеса автомобиля. Также стоит отказаться от горок, где катающийся может встретить у себя на пути препятствия в виде корней деревьев, кустов, мусора, столбов или ограждений», — сказал он.

Жителям порекомендовали кататься в местах, где нет кочек и ям и соблюдать осторожность.

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