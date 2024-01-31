Подмосковье 31 января 2024, 14:45 Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности катания на санках и тюбингах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» провели патрулирования в местах массового катания жителей Подмосковья со снежных склонов и напомнили правила безопасного спуска на тюбингах и санках. Специалисты уточнили, что на необорудованных склонах есть ямы, кочки и трамплины, с которыми можно столкнуться на большой скорости и получить травмы.

«Кроме того, спасатели предупредили население о том, что стихийные спуски могут выходить на железнодорожные пути, оживленную проезжую часть или замерзший водоем, ледовая поверхность которого может треснуть в любой момент под весом человека», — заключил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако.

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Спасатели посоветовали родителям не надевать длинные шарфы на детей, так как они могут попасть под движущиеся санки. Ребятам младше 12 лет специалисты рекомендовали носить шлем, который может предотвратить черепно-мозговые травмы.

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