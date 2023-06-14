Подмосковье 14 июня 2023, 09:48 Подмосковные спасатели напомнили об опасности неофициальных пляжей ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспас» провели патрулирование в местах несанкционированного купания в Подмосковье. Жителям еще раз напомнили об опасности таких мероприятий.

«В Подмосковье много пляжей, где дежурят спасатели и медики, а дно очищено от камней и стекла. В таких местах нет водоворотов, воронок и течения, превышающего полметра в секунду, а границы плавания обозначены буйками. Но есть стихийные пляжи, и они небезопасны для людей», — рассказал заместитель начальника противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин.

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На несанкционированных пляжах нет спасательных постов и никто не сможет вовремя оказать квалифицированную помощь при несчастном случае. Отдыхающие на берегу не всегда смогут понять, что человек в воде терпит бедствие и тонет. Как правило, в этой ситуации никто не размахивает руками и не кричит — сил хватает только на то, чтобы вынырнуть, вдохнуть и выдохнуть. Редко у кого получается шуметь и звать на помощь, разве что во время паники, после которой силы непременно иссякают. Подмосковные спасатели рекомендуют не рисковать жизнью и не купаться в запрещенных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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