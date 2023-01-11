Подмосковье 11 января 2023, 12:04 Подмосковные спасатели напомнили об опасности катания на стихийных горках зимой

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Спасатели «Мособлпожспаса» провели профилактический рейд в местах катания жителей Подмосковья с несанкционированных горок и рассказали, чем опасны подобные развлечения.

«Многие возвышенности, приспособленные в зимний период местными жителями для скатывания с них на ледянках и тюбингах небезосновательно считаются опасными. Во время разъяснительных бесед со спасателями любители зимних развлечений согласились, что не обращали внимания на растущие на склоне кусты, с которыми можно столкнуться во время съезда», — сообщил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.

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Специалисты отмечают, что ухабы могут стать причиной изменения маршрута съезжающей с горки «ватрушки» и травмирования жителей. Особенно важно, что скоростной съезд по склону к проезжей части или на лед водоема и вовсе может привести к летальному исходу.

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Граждане, с которыми провели профилактические беседы, проявляют сознательность и, планируя активный отдых, выбирают специально приспособленные для катания места.

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