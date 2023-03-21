Подмосковье 21 марта 2023, 10:22 Подмосковные спасатели напомнили о способах выбраться из полыньи ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспас» провели рейды на 53 водоемах Подмосковья. Рыбаков предупредили о таянии льда и напомнили, как выбраться из полыньи.

Замначальника службы Игорь Сорокин рассказал, что весной риск провалиться под лед значительно возрастает — днем покрытие подтаивает и пропитывается талой водой, становится рыхлым и слабым.

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По словам Сорокина, в случае провала под лед важно избавиться от лишней тяжести, громко позвать на помощь, подобраться к краю полыньи, где течение не тянет вниз.

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«Нужно попытаться захватить максимальную площадь крепкого льда, раскинув руки в стороны или протянув их вперед, с целью наползти на край льда, помогая себе ногами во время подтягивания корпуса тела. Выбираться на поверхность можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники — спиной к выбранному месту, отталкиваясь руками ото льда», — объяснил он.

Если полынья узкая и можно достать ногами противоположного края, нужно выпрямить ноги и закинуть их на лед. На поверхности нужно отползти как можно дальше — туда, где лед проверен.

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