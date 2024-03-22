Подмосковье 22 марта 2024, 14:31 Подмосковные спасатели эвакуировали рыбака с тонкого льда Иваньковского водохранилища ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» эвакуировали рыбака, попавшего в ледовую ловушку на Иваньковском водохранилище. Инцидент произошел в Дубне 21 марта.

Сообщение о рыбаке, который не может выбраться со льда водоема, поступило в службу «Система-112». Оказалось, что 69-летний мужчина утром отправился на рыбалку и по подмороженному ночью льду добрался до места подледной ловли в пяти километрах от берега. За день ледовая корка растаяла, и передвигаться по ней стало опасно.

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«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место вызова, подняли пенсионера на борт катера на воздушной подушке „Хивус-6“ и доставили его на берег», — подчеркнул заместитель начальника ПСЧ № 215 Александр Проценко.

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