Подмосковье 11 июня 2023, 02:30 Подмосковные спасатели достали трех человек из разбитого в аварии автомобиля ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли семье из трех человек выбраться из поврежденного в ДТП автомобиле. Авария произошла на восьмом километре трассы «Луховицы — Зарайск».

По словам начальника территориальной части Валерия Осипова, легковой автомобиль Nissan столкнулся с грузовой машиной MAN. Прибыв на место происшествия, спасатели извлекли из искореженного авто водителя, женщину и ребенка.

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«Работники дежурной смены оказали первую помощь пострадавшим, наложили повязки на открытые раны и зафиксировали с помощью шины травмированную ногу женщины. По приезде к месту ДТП бригады скорой помощи, вся семья была передана медикам, которые госпитализировали пострадавших в Луховицкую районную больницу. Водитель фуры в аварии не пострадал», — отметил Осипов.

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