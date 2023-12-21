Подмосковье 21 декабря 2023, 10:56 Подмосковные советники по воспитанию стали координаторами детской премии на выставке «Россия» Министерство образования МО

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Детская премия «Новая философия воспитания» прошла на площадке международной выставке-форуме «Россия». Цель премии — поддержка такого важного направления госполитики как воспитание будущего поколения.

На мероприятии собрались высококвалифицированные специалисты в области образования, политики и общественные деятели, ответственные за воспитание и развитие нашей страны. На встрече подвели итоги Года педагога и наставника и наградили лучших работников сферы образования.

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Координаторами форума стали советники по воспитанию в Московской области.

«На торжественном открытии прозвучал гимн Подмосковных „Орлят России“, исполненный самими авторами — талантливыми педагогами школы имени Попова Власихинского городского округа, а также учениками этой школы», — уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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