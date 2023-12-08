Подмосковье 08 декабря 2023, 18:43 Подмосковные советники по воспитанию приняли участие в федеральном форуме «Росподрос» Министерство образования Московской области

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Советники по воспитанию Московской области стали участниками федерального форума «Росподрос: вчера, сегодня, послезавтра». Мероприятие прошло в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах.

На форуме собрались лучшие специалисты в области образования со всей страны. Цель форума — обменяться опытом и обсудить состояние нынешнего образования.

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Форум открыла Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она рассказала о федеральных подростковых проектах и озвучила планы на 2024 год.

«Форум — это фундаментальная площадка для открытия новых смыслов. „Росдетцентр“ три года назад стал оператором важной программы „Навигаторы детства“, сейчас советники работают по всей стране, не только в школах, но и в колледжах», — сообщил директор Росдетцентра Александр Кудряшов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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