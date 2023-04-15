Подмосковье 15 апреля 2023, 14:07 Подмосковные сотрудники ЦППК пройдут обучение по новому стандарту Пресс-служба губернатора Московской области

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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустит новую программу по обучению сотрудников. Кассиры, билетные контролеры и другие специалисты пройдут курсы о важных принципах обслуживания пассажиров. Также специалисты узнают об особенностях работы с маломобильными гражданами и правилах реагирования на нештатные ситуации.

По словам генерального директора ЦППК Ивана Конева, компания всегда была заинтересована в повышении качества обслуживания, а сейчас развитие персонала необходимо на фоне запуска новых линий МЦД.

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«Больше половины штата компании — это кассиры и кассиры-контролеры, которые работают с пассажирами на сотнях станций и в многочисленных электропоездах. Их обучение — масштабный процесс, к реализации которого мы подходим комплексно и системно», — добавил Конев.

Особое внимание в учебном центре ЦППК уделяют стрессоустойчивости, эмпатии и доброжелательности. Сотрудники получают советы, как грамотно разрешать сложные ситуации, и подробно разбирают любые штатные и нештатные сценарии.

Курсы проводятся в режиме онлайн и в очном формате. Специалисты должны правильно ответить на вопросы теста, подтвердив знания инструкций и норм поведения во время работ. Всего состоялось около 600 таких занятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в августе.