18 декабря 2023, 13:16
Подмосковные сотрудники МЧС взяли под контроль свыше 2 тысяч площадок для детских новогодних программ
Безопасность новогодних и рождественских мероприятий стала главной задачей для спасательных служб Подмосковья в эти дни. Главное управление МЧС России по Московской области взяло на контроль 2361 учреждение, где будут проводиться детские праздники.
В Подмосковье начались выездные проверки домов культуры и других досуговых центров.
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Инспекторы отметили, что особенно важно организовать проверку систем противопожарной защиты в зданиях и обеспечить пути для безопасной эвакуации людей в случае необходимости. Также необходимо освободить подъездные пути и источники водоснабжения от снега и льда, убедиться в наличии необходимого количества огнетушителей. Кроме того, руководителям нужно внимательно отнестись к вопросу установки елок в помещениях — они не должны падать.
На всех объектах, где будут проводиться праздничные мероприятия для детей, будут дежурить инспекторы государственной пожарной службы и пожарно-спасательных подразделений.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.
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