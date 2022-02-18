Подмосковные сотрудники ДПС спасли потерявшего сознание за рулем пенсионера

Подмосковные инспекторы ДПС спасли автомобилиста, которому стало плохо за рулем. Они доставили в больницу пенсионера, перенесшего инсульт во время поездки.

«Я 8 января возвращался из Москвы с семьей, с маленькой трехлетней внучкой, и по дороге потерял сознание. В момент, когда это начало происходить, я слышал крик дочери. Кричала: „Что ты делаешь, что у тебя с левой рукой?“» — рассказал «360» пенсионер Виктор Морозов.

Он добавил, что пришел в сознание в тот момент, когда кто-то пытался вытащить его из машины. Во время движения автомобиль остановила дочь мужчины.

«Я не понимал, почему она кричит, мне казалось, что я адекватен. Оказалось, что я ошибался», — поделился Морозов.

У пенсионера случился инсульт, когда он вел на скорости автомобиль. Стоящую на проезжей части машину заметили сотрудники ДПС. Они увидели транспорт с включенной аварийной сигнализацией на 94-м километре трассы «Дон».

«Для выяснения причин случившегося инспекторы подъехали к иномарке. Им навстречу вышла взволнованная женщина и пояснила, что они с мужем и родственниками ехали в Тульскую область. В какой-то момент ее супругу — водителю, стало плохо, и он начал терять сознание», — уточнила пресс-служба МВД России.

Инспекторы ДПС Денис Данилов и Алексей Панин доставили пенсионера в больницу, остановив транспортный поток на трассе.

«Хотелось просто помочь. Это наша работа», — сказал один из инспекторов.

Морозов уже оправился от инсульта. Он отметил, что сейчас чувствует себя удовлетворительно. Мужчина поблагодарил Данилова и Панина за помощь.