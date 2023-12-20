20 декабря 2023, 18:58
Подмосковные сноубордисты выиграли 3 медали на соревнованиях за Кубок России
Спортсмены из Московской области выиграли две золотые и одну серебряную медаль на втором этапе соревнований за Кубок России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Турнир проходит в Ижевске и завершится 21 декабря.
Среди женщин первое место досталось спортсменке олимпийской сборной России Полине Смоленцовой. Она стала лучшей в дисциплине «параллельный слалом-гигант». Отмечается, что на первом этапе Кубка страны подмосковная сноубордистка также стала первой.
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В аналогичной дисциплине среди мужчин серебро взял Дмитрий Карлагачев. В дисциплине «параллельный слалом» спортсмен стал первым.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции 113-летнего стадиона «Спартак» в Серпухове.
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Спортсмены
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