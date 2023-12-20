Подмосковье 20 декабря 2023, 18:58 Подмосковные сноубордисты выиграли 3 медали на соревнованиях за Кубок России Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Спортсмены из Московской области выиграли две золотые и одну серебряную медаль на втором этапе соревнований за Кубок России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Турнир проходит в Ижевске и завершится 21 декабря.

​Среди женщин первое место досталось спортсменке олимпийской сборной России Полине Смоленцовой. Она стала лучшей в дисциплине «параллельный слалом-гигант». Отмечается, что на первом этапе Кубка страны подмосковная сноубордистка также стала первой.

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​В аналогичной дисциплине среди мужчин серебро взял Дмитрий Карлагачев. В дисциплине «параллельный слалом» спортсмен стал первым.

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