Подмосковные службы справились со снежным началом года. Дороги ежедневно убирали сотни единиц техники

Коммунальные службы Подмосковья вывезли более 270 тысяч кубометров снега с региональных дорог с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта Московской области.

После обильных снегопадов, прошедших на территории Подмосковья с начала года, с региональной дорожной сети вывезено 271,1 тысячи кубометров снега.

Всего в Московской области за январь выпало около 160% месячной нормы осадков, а самым снежным днем стало 14 января.

Ежедневно для уборки дорог в Московской области задействовано порядка тысячи единиц техники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, снегоуборочные тракторы, погрузчики и бульдозеры. Для уборки тротуаров и труднодоступных участков применяются мини-погрузчики, поступившие в Мосавтодор весной прошлого года.