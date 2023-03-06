Подмосковье 06 марта 2023, 11:31 Подмосковные службы спасения начали подготовку к весеннему половодью

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«Мособлпожспас» начал подготовку к весеннему половодью. Пик паводка в регионе ожидается в апреле. К работе подключат спасателей, пожарных, водолазов и кинологов.

Заместитель начальника службы Владимир Галяс рассказал, что к работе в период паводков готовятся поисково-спасательные отряды и пожарные части. Разведку начали авианаблюдатели.

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«В период активного таяния снега и с началом ледохода к работе готовы подключиться взрывотехники. Подрывая лед, они ликвидируют ледовые заторы, обеспечивая тем самым безаварийный пропуск талых вод. В случае затопления дорог, ведущих к населенным пунктам, к работе подключаются пожарные и спасатели. На отрезанных водой территориях выставляются круглосуточные пожарные посты с людьми и техникой», — отметил он.

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Спасатели принимают участие в доставке жителям продуктов и средств первой необходимости, а также эвакуируют людей в безопасное место. Для этого у службы есть плавательные средства и спецтехника, способная двигаться в труднодоступных местах. Также для поисковых работ готовы подключиться кинологи и водолазы.

«На подтопленных территориях могут произойти техногенные аварии. В случае разлива нефтепродуктов и попадания их в акваторию водоемов к работе оперативно подключаются специалисты группы сбора аварийного разлива нефтепродуктов с имеющимся в их распоряжении необходимым оборудованием», — добавил Владимир Галяс.

Сейчас спасатели готовят оборудование и технику, а также отрабатывают необходимые навыки работы. Для этого в подразделениях проходят регулярные тренировки. Масштабные учения пройдут в конце марта в Коломне.

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