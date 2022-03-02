Подмосковные службы приступили к устранению ям на дорогах после зимы

В Подмосковье приступили к выявлению и устранению ям на дорогах после зимы. За последнюю неделю специалисты зафиксировали и устранили уже более 12,4 тысячи ям — это свыше 50% от общего объема выполненных работ с начала года, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

Приоритетными являются работы на вылетных региональных дорогах и центральных улицах в городах.

«Сейчас дорожные службы проводят обследование дорожной сети. Для регистрации ям привлечены 10 экипажей службы инспекции дорог, эксперты Мосавтодора и администраций муниципалитетов. Необходимо обеспечить безопасный и комфортный проезд для автомобилистов и завершить обследование и устранение аварийных ям к апрелю», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Рабочие устранили дефекты на участках Осташковского и Пироговского шоссе в Мытищах, на Пятницком шоссе в Солнечногорске и Красногорске. На муниципальных дорогах за неделю больше всего ям ликвидировали в Люберцах, Коломне и Пушкинском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал бороться с запаркованностью дворов, чтобы решить проблему с вывозом снега.